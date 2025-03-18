В Одесской области масштабный пожар: из-за ветра огонь перекинулся на нацпарк

В Одесской области во вторник, 18 марта, начался масштабный пожар. Он охватил более 10 гектаров открытой территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, сейчас площадь пожара достигает более 10 гектаров. Из-за порывов сильного ветра огонь быстро распространяется на значительную площадь. Это привело к тому, что пламя распространилось на территорию одного из национальных парков области.
Для недопущения распространения огня на жилой сектор дежурят пожарно-спасательные подразделения.
"В очередной раз призываем наших граждан не провоцировать пожары сухой растительности, небольшая искра может вызвать масштабный пожар, который может привести к непоправимым последствиям", - отметили спасатели.
Напомним, в феврале серьезный пожар произошел в центре управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Его ликвидация длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.
А в марте в Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.
Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.
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