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В Одесской области масштабный пожар: из-за ветра огонь перекинулся на нацпарк

Фото: в Одессе спасатели ликвидируют масштабный пожар сухостоя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В Одесской области во вторник, 18 марта, начался масштабный пожар. Он охватил более 10 гектаров открытой территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сейчас площадь пожара достигает более 10 гектаров. Из-за порывов сильного ветра огонь быстро распространяется на значительную площадь. Это привело к тому, что пламя распространилось на территорию одного из национальных парков области.

Для недопущения распространения огня на жилой сектор дежурят пожарно-спасательные подразделения.

"В очередной раз призываем наших граждан не провоцировать пожары сухой растительности, небольшая искра может вызвать масштабный пожар, который может привести к непоправимым последствиям", - отметили спасатели.

Фото: в Одесской области произошел масштабный пожар 18 марта (t.me/dsns_telegram)

Пожары в Украине

Напомним, в феврале серьезный пожар произошел в центре управления отходами в селе Фастовец Киевской области. Его ликвидация длилась более четырех часов, и пожарные приложили большие усилия, чтобы полностью потушить огонь и предотвратить дальнейшее распространение.

А в марте в Дарницком районе Киева произошел пожар на открытой территории ландшафтного заказника "Осокорковские луга". Спасатели уже работают над ликвидацией огня.

Подробнее о причинах и последствиях пожаров, можно узнать в материале РБК-Украина.

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