У центрі управління відходами під Фастовом спалахнула пожежа (фото)

Фото: у центрі управління відходами під Києвом спалахнула пожежа (t.me/dsns_kyiv_region)

У селі Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами. Ліквідація пожежі триває вже четверту годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

Рятувальники розповіли, що сьогодні о 14:49 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Фастівець, на вул. Шевченка. По прибуттю, співробітники ДСНС встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400м2. Фото: у центрі управління відходами під Києвом спалахнула пожежа (t.me/dsns_kyiv_region)

"Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 23 особи особового складу та 7 одиниць техніки", - пояснили рятувальники.