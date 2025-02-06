У центрі управління відходами під Фастовом спалахнула пожежа (фото)
У селі Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами. Ліквідація пожежі триває вже четверту годину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.
Рятувальники розповіли, що сьогодні о 14:49 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Фастівець, на вул. Шевченка.
По прибуттю, співробітники ДСНС встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400м2.
"Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 23 особи особового складу та 7 одиниць техніки", - пояснили рятувальники.
Зауважимо, що у Львівській області за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників.
Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.
Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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