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У центрі управління відходами під Фастовом спалахнула пожежа (фото)

Київська область, Четвер 06 лютого 2025 18:36
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У центрі управління відходами під Фастовом спалахнула пожежа (фото) Фото: у центрі управління відходами під Києвом спалахнула пожежа (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Каріна Левицька

У селі Фастівець Київської області сталася пожежа в центрі управління відходами. Ліквідація пожежі триває вже четверту годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київської області.

Рятувальники розповіли, що сьогодні о 14:49 до Служби порятунку Фастівського району надійшло повідомлення про пожежу у с. Фастівець, на вул. Шевченка.

По прибуттю, співробітники ДСНС встановили, що горить приміщення центру управління відходами на загальній площі 400м2.

Фото: у центрі управління відходами під Києвом спалахнула пожежа (t.me/dsns_kyiv_region)
"Ліквідація пожежі триває. На гасіння залучено 23 особи особового складу та 7 одиниць техніки", - пояснили рятувальники.

Зауважимо, що у Львівській області за останню добу сталося шість масштабних пожеж, які знищили понад 5200 кв. м сухої трави та чагарників.

Вогонь загрожував житловим будинкам і завдав шкоди екосистемі.

Детальніше про причини та наслідки пожеж, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Київська область Пожежа Фастов
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