В Одеській області лунають вибухи, на півдні оголошено про повітряну тривогу (відбій)

В Одеській області, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Думская ".

"Вибух чули в деяких районах Одеси та області. Попередньо, ППО", - пише канал.

Варто додати, що військове керівництво України, або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували вищезгадану інформацію.

Перед цим повітряну тривогу було оголошено, окрім Одеської області, в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській й Миколаївській.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Відбій тривоги

На півдні, окрім Запорізької області, було оголошено про відбій повітряної тривоги.

Ситуація в Одеській області

Після виходу з "зернової" угоди російські терористи посилили удару по території Одеській області. Обстрілами ворог намагається зруйнувати портову інфраструктуру.

Наприклад, в ніч на 23 вересня росіяни обстріляли регіон надзвуковими ракетами "Онікс". Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.