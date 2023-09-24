В Одеській області лунають вибухи, на півдні оголошено про повітряну тривогу (відбій)
В Одеській області, під час повітряної тривоги, пролунали вибухи. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".
"Вибух чули в деяких районах Одеси та області. Попередньо, ППО", - пише канал.
Варто додати, що військове керівництво України, або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували вищезгадану інформацію.
Перед цим повітряну тривогу було оголошено, окрім Одеської області, в Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській й Миколаївській.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Відбій тривоги
На півдні, окрім Запорізької області, було оголошено про відбій повітряної тривоги.
Ситуація в Одеській області
Після виходу з "зернової" угоди російські терористи посилили удару по території Одеській області. Обстрілами ворог намагається зруйнувати портову інфраструктуру.
Наприклад, в ніч на 23 вересня росіяни обстріляли регіон надзвуковими ракетами "Онікс". Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.
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