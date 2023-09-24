В Одесской области раздаются взрывы, на юге объявлено о воздушной тревоге (отбой)

В Одесской области, во время воздушной тревоги, раздались взрывы. Вероятно, работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Думская ".

"Взрыв слышали в некоторых районах Одессы и области. Предварительно, ПВО", - пишет канал.

Стоит добавить, что военное руководство Украины, или же другие официальные лица пока никак не комментировали вышеупомянутую информацию.

Перед этим воздушная тревога была объявлена, кроме Одесской области, в Херсонской, Запорожской, Кировоградской и Николаевской.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Отбой тревоги

На юге, кроме Запорожской области, было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Ситуация в Одесской области

После выхода из "зерновой" сделки российские террористы усилили удар по территории Одесской области. Обстрелами враг пытается разрушить портовую инфраструктуру.

Например, в ночь на 23 сентября россияне обстреляли регион сверхзвуковыми ракетами "Оникс". В результате атаки есть разрушения в рекреационной зоне.