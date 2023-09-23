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Нічна атака на Одеську область: наслідки

Субота 23 вересня 2023 07:04
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Нічна атака на Одеську область: наслідки Фото: росіяни влучили двома ракетами по Одеській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 23 вересня росіяни обстріляли Одеську область надзвуковими ракетами "Онікс". Внаслідок атаки є руйнування в рекреаційній зоні.

Про це під час телемарафону повідомила ачальниця пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що росіяни знову використали ракети, які запустили з берегового комплексу "Бастіон" з окупованого Криму.

"Дві ракети влучили в рекреаційну зону Одещини, але це відкрита територія. Критичних руйнувань і травмованих немає", - зазначила Гуменюк.

Нічна атака 23 вересня

В ніч на 23 вересня росіяни вкотре обстріляли територію України. Повітряні тривоги були оголошені на Півдні та на Сході, Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування противником ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.

ПІд час тривог вибухи лунали в Одеській області, та в Дніпрі - там нарахували щонайменше п'ять вибухів.

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