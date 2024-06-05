В Одеській області лунав вибух, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунав вибух. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі регіону, яка пов'язана з відпочинком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
Повітряну тривогу на території Одеської області оголосили о 16:57. Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму. Пізніше вони заявили про швидкісну ціль в напрямку Одеської області.
Вже близько о 17:00 в Одесі було чутно вибух. Відбій повітряної тривоги оголосили о 17:28.
Плетенчук розповів, що під час тривоги російські терористи завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеській області, яка пов'язана з відпочинком. Обійшлось без жертв.
Опівночі 3 червня росіяни обстріляли Харківську область. Пізніше з'ясувалось, що терористи поцілили по базі відпочинку у селі Дачне Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік. Зокрема були й поранені: жінка 35 років та 42-річний чоловік.
У травні ворог обстріляв цвинтар у Харківській області та базу відпочинку в селі Черкаська Лозова. Ба більше, росіяни завдали повторного удару після того, як до місця подій прибули медики та рятувальники.
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