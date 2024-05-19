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РФ била по базі відпочинку двічі. Кількість жертв та поранених під Харковом зросла

Харків, Неділя 19 травня 2024 13:29
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РФ била по базі відпочинку двічі. Кількість жертв та поранених під Харковом зросла Фото: РФ влаштувала ракетний удар по базі відпочинку на Харківщині 19 травня
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли основу відпочинку в Харківській області. Наразі 16 людей постраждали, ще п'ять загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, поліцію Харківської області.

"Наразі відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше п’ятнадцять поранених", - йдеться у повідомленні поліції.

Зокрема, серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Подробиці атаки РФ

Так, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики.

"Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці", - додали у поліції.

Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, дві російські ракети прилетіли прямо на базу відпочинку, де відпочивали люди. За його даними, постраждали 16 людей, ще п'ять загинули.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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