РФ била по базі відпочинку двічі. Кількість жертв та поранених під Харковом зросла
Російські війська обстріляли основу відпочинку в Харківській області. Наразі 16 людей постраждали, ще п'ять загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова, поліцію Харківської області.
"Наразі відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше п’ятнадцять поранених", - йдеться у повідомленні поліції.
Зокрема, серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.
Подробиці атаки РФ
Так, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики.
"Вже за 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці", - додали у поліції.
Як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, дві російські ракети прилетіли прямо на базу відпочинку, де відпочивали люди. За його даними, постраждали 16 людей, ще п'ять загинули.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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