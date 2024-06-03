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РФ вночі вдарила ракетами по базі відпочинку в Харківській області, є жертва і постраждалі

Понеділок 03 червня 2024 07:29
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РФ вночі вдарила ракетами по базі відпочинку в Харківській області, є жертва і постраждалі Фото: російські окупанти завдали ракетних ударів по Зміївській громаді Харківської області (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти цієї ночі завдали масованого ракетного удару по Зміївській громаді Харківській області. Внаслідок ворожого обсліду були пошкоджені будинки бази відпочинку, є загиблий та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Чиновник зазначив, що противник застосував для атаки по громаді сьогодні після опівночі щонайменше п'ять ракет.

"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються", - розповів він.

Крім того, були поранені двоє цивільні. Це чоловік та жінка.

"Пошкодженні будинки бази відпочинку", - розповів глава ОВА.

Нічний обстріл

Раніше повідомлялося, що невдовзі після опівночі 3 червня стало відомо про вибухи, які було чути в Харкові. Тоді зазначалося, що вибухи могли пролунати за межами міста.

У цей час в області було оголошено повітряну тривогу - військові попереджали про загрозу ворожих авіаударів і ракетного обстрілу.

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Харків Війна в Україні Ракетний удар
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