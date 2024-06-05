В Одесской области раздавался взрыв, россияне ударили по гражданской инфраструктуре

Что предшествовало

Воздушную тревогу на территории Одесской области объявили в 16:57. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма. Позже они заявили о скоростной цели в направлении Одесской области.

Уже около 17:00 в Одессе был слышен взрыв. Отбой воздушной тревоги объявили в 17:28.

Удар по гражданской инфраструктуре

Плетенчук рассказал, что во время тревоги российские террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области, которая связана с отдыхом. Обошлось без жертв.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Сейчас идет осмотр места удара, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: последствия удара по курортному поселку в Одесской области (t.me/odesa_prokuratura)

Обстрел баз отдыха

В полночь 3 июня россияне обстреляли Харьковскую область. Позже выяснилось, что террористы попали по базе отдыха в селе Дачное Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб 45-летний мужчина. В частности были и раненые: женщина 35 лет и 42-летний мужчина.

В мае враг обстрелял кладбище в Харьковской области и базу отдыха в селе Черкасская Лозовая. Более того, россияне нанесли повторный удар после того, как к месту событий прибыли медики и спасатели.