В Одеській області ліквідували чергову дрейфуючу міну (відео)

В Одеській області виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя у неділю, 11 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Небезпечну знахідку оперативно ліквідував підрозділ ВМС ЗСУ та показав цей процес на відео.

РБК-Україна також повідомляло про ліквідацію міни біля узбережжя Одеської області 4 грудня.

Раніше в Одесі знешкодили артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.