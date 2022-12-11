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В Одеській області ліквідували чергову дрейфуючу міну (відео)

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Одеська область, Неділя 11 грудня 2022 16:04
В Одеській області ліквідували чергову дрейфуючу міну (відео) Ілюстративне фото: в Одеській області ліквідували чергову дрейфуючу міну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області виявили чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя у неділю, 11 грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Небезпечну знахідку оперативно ліквідував підрозділ ВМС ЗСУ та показав цей процес на відео.

РБК-Україна також повідомляло про ліквідацію міни біля узбережжя Одеської області 4 грудня.

Раніше в Одесі знешкодили артилерійський снаряд часів Другої Світової війни.

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