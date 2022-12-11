В Одесской области ликвидировали очередную дрейфующую мину (видео)

В Одесской области обнаружили очередную дрейфующую противокорабельную мину у побережья в воскресенье, 11 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ .

Опасную находку оперативно ликвидировало подразделение ВМС ВСУ и показало этот процесс на видео.

РБК-Украина также сообщало о ликвидации мины у побережья Одесской области 4 декабря.

Ранее в Одессе обезвредили артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

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