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Одесити сьогодні зможуть почути звук вибуху: у чому причина

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Одеська область, П'ятниця 02 грудня 2022 08:30
Одесити сьогодні зможуть почути звук вибуху: у чому причина Фото: машина вибухотехніків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі було виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової війни, і у п'ятницю, 2 грудня, фахівці піротехніки здійснять контрольований підрив боєприпасу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Так, чиновник попереджає, що звук вибуху, який можуть почути сьогодні одесити, пов'язаний з цією ліквідацією снаряда.

Братчук уточнив, що старий боєприпас виявили напередодні у Малинівському районі Одеси.

Артилерійський снаряд калібру 82 мм було вилучено, і на відповідному безпечному майданчику піротехніки ДСНС його контрольовано знищать шляхом підриву.

Нагадаємо, перед цим, 1 грудня, у Київській області у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим мешканці деяких громад могли почути звуки вибухів.

А наприкінці листопада мешканців Чернігова та району попереджали про звуки пострілів, що пов'язано з навчаннями військових.

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