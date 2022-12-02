Одесити сьогодні зможуть почути звук вибуху: у чому причина
В Одесі було виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової війни, і у п'ятницю, 2 грудня, фахівці піротехніки здійснять контрольований підрив боєприпасу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
Так, чиновник попереджає, що звук вибуху, який можуть почути сьогодні одесити, пов'язаний з цією ліквідацією снаряда.
Братчук уточнив, що старий боєприпас виявили напередодні у Малинівському районі Одеси.
Артилерійський снаряд калібру 82 мм було вилучено, і на відповідному безпечному майданчику піротехніки ДСНС його контрольовано знищать шляхом підриву.
Нагадаємо, перед цим, 1 грудня, у Київській області у Вишгородському районі знищували вибухонебезпечні предмети. У зв'язку з цим мешканці деяких громад могли почути звуки вибухів.
А наприкінці листопада мешканців Чернігова та району попереджали про звуки пострілів, що пов'язано з навчаннями військових.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.