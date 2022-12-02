Одесити сьогодні зможуть почути звук вибуху: у чому причина

В Одесі було виявлено артилерійський снаряд часів Другої Світової війни, і у п'ятницю, 2 грудня, фахівці піротехніки здійснять контрольований підрив боєприпасу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Так, чиновник попереджає, що звук вибуху, який можуть почути сьогодні одесити, пов'язаний з цією ліквідацією снаряда. Братчук уточнив, що старий боєприпас виявили напередодні у Малинівському районі Одеси. Артилерійський снаряд калібру 82 мм було вилучено, і на відповідному безпечному майданчику піротехніки ДСНС його контрольовано знищать шляхом підриву.