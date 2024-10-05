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В Одесі та області чутно вибухи. Працює ППО

Фото: ворожі дрони атакують Одеську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В Одеській області чути вибухи. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих дронах типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Одещина. По "Шахедам" працює ППО", - написав він.

О 1:30 ночі Братчук повідомив про роботу ППО та гучні вибухи в Одесі.

Речник також опублікував фото роботи військовослужбовців.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих БпЛА в напрямку Одеси.

Дронова атака на Україну

В ніч на 5 жовтня росіяни вкотре атакують Україну дронами типу "Шахед". Одна група БпЛА зайшла до країни через Сумську область, інша рухається з Чорного моря на північний захід.

Минулої ночі військові агресора запустили в напрямку нашої країни 19 безпілотників.

Президент Володимир Зеленський не виключив, що наступні системи ППО, які нададуть західні партнери, розмістять у Сумській області.

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Одеса