В Одессе и области слышны взрывы. Работает ПВО

Дроновая атака на Украину

В ночь на 5 октября россияне снова атакуют Украину дронами типа "Шахед". Одна группа БпЛА зашла в страну через Сумскую область, другая движется с Черного моря на северо-запад.

Минувшей ночью военные агрессора запустили в направлении нашей страны 19 беспилотников.

Президент Владимир Зеленский не исключил, что следующие системы ПВО, которые передадут западные партнеры, разместят в Сумской области.

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