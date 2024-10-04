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Окупанти запустили по Україні майже 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Україна, П'ятниця 04 жовтня 2024 09:30
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Окупанти запустили по Україні майже 20 дронів. Як відпрацювала ППО Фото: ППО збила 9 із 19 дронів-камікадзе під час атаки РФ по Україні 4 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни запустили по Україні в ніч на 4 жовтня 19 "Шахедів". ППО збила дев'ять із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 4 жовтня ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури України, випустивши із районів Приморсько-Ахтарська, Курська та миса Чауда 19 ударних БПЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Як відпрацювала ППО

За даними військових дев'ять ударних БПЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях.

"7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ", - додали у Повітряних силах.

Атака РФ по Україні

Російські загарбники в ніч проти 4 жовтня атакували Україну безпілотниками. Зокрема, у Києві під час тривоги через загрозу дронів, пролунала серія вибухів. ППО працювала і у столиці, і у столичному регіоні.

Але без пошкоджень та постраждалих не обійшлося. Так, у Києві через падіння уламків дрону сталася пожежа у багатоповерхівці. А у Кіровоградській області пошкоджено адмінбудівлю на території підприємства, є поранений.

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ППО Війна в Україні Дрони
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