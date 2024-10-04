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Зеленський зробив заяву щодо ППО в Сумській області

Сумська область, П'ятниця 04 жовтня 2024 22:37
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Зеленський зробив заяву щодо ППО в Сумській області Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Наразі в пріоритеті залишається вся Україна. Однак, ймовірно, Сумська область буде захищена наступними отриманими системами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час спілкування з очільниками громад Сумської області.

"Що стосується ППО. Ми тут, бо, як я і сказав, сьогодні вся Україна пріоритет, але ми розуміємо, що таке наші "червоні зони", які зазнають найбільшого болю через застосування різної повітряної зброї проти мирного населення. Сумська область в цьому списку...", - наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, що партнери, які надають системи ППО, не займаються тією чи іншою областю. Спочатку Україна разом з партнерами займається тими чи іншими системами, а далі оборонні системи ставляють там де більше застосовується зброї, адже там треба додатковий захист.

"Зрозуміло, що вони (росіяни - ред.) хочуть зробити буферну зону Сумській області, використовуючи КАБИ, щоб люди виїжджали з територій, щоб потім окупувати території. Працюємо з партнерами, щоб збільшити кількість систем. Найближчі системи, які будуть надходити, я думаю, ми зможемо посилити ППО Сумської області", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, що вже тривалий час російські військові активно обстрілюють Сумську область. Для цього окупанти використовують різні типи озброєння, а також дрони та КАБи.

Сьогодні президент відвідав Сумську область. Там він зустрівся з українськими воїнами, які беруть участь у Курській операції, а також провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Нагадаємо, що сьогодні у Сумській області вибухотехніки знешкодили 250-кілограмову російську авіабомбу ФАБ-250 і бойову частину збитого ударного безпілотника "Герань-2".

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