Росія запустила ударні дрони в напрямку України: де оголошено тривогу

Російські терористи знову запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, група ударних дронів рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Миколаївської області.

Також ударний БпЛА зафіксовано у Полтавській області, рухається курсом на Миргород.

О 23:39 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника в напрямку Сум.

Згодом повідомили про загрозу ударних дронів для Херсонської та Миколаївської областей.

О 23:04 військові повідомили про рух ударних БпЛА у Сумській області курсом на Полтавську область.

Обстріли України

За останні тижні російські військові наростили виробництво іранських дронів типу "Шахед". Тепер агресор може запускати більше 50 безпілотників на добу.

В ніч на 4 жовтня російські терористи запустили в напрямку України 19 ударних дронів.

В Києві уламки збитого дрону спровокували пожежу в багатоповерхівці.

В ніч на 3 жовтня, Україна пережила одну з найбільш масштабних атак ударними БпЛА за всю війну. Впродовж ночі росіяни запустили по нашій країні більше 100 "Шахедів".

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