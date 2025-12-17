На Одещині ввели НС державного рівня після обстрілу енергетики

В Одеській області через численні терористичні акти російських окупантів проти енергетичної інфраструктури виникла надзвичайна ситуація вже державного рівня. Ситуація в деяких районах дуже важка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Кіпер зазначив, що рішення оголосити ситуацію на Одещині "надзвичайною ситуацією державного рівня" прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.
"Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області", - сказано у повідомленні.
У зв'язку із ситуацією ухвалено низку рішень, зокрема:
"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - зазначив Кіпер у повідомленні.
Зазначимо, що особливо важка ситуація склалася у місті Арциз в Одеській області. Там світла може не бути до 26 грудня. Загалом в регіоні триває блекаут після російських атак на енергетичну інфраструктуру.
Російські окупанти в ніч на 13 грудня влаштували масштабний теракт проти енергетичної інфраструктури Одещини. Через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі Одеси та області без світла все ще залишаються близько 288 тисяч домогосподарств.
