На Одещині ввели НС державного рівня після обстрілу енергетики

Кіпер зазначив, що рішення оголосити ситуацію на Одещині "надзвичайною ситуацією державного рівня" прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в ОВА.

"Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого - понад 3 доби - порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області", - сказано у повідомленні.

У зв'язку із ситуацією ухвалено низку рішень, зокрема:

начальники ВА, голови громад та поліція повинні провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо необхідності економії електрики;

частину коштів резервного фонду додатково спрямують в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів.

"Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи", - зазначив Кіпер у повідомленні.