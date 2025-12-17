В Одесской области ввели ЧС государственного уровня после обстрела энергетики

Кипер отметил, что решение объявить ситуацию в Одесской области "чрезвычайной ситуацией государственного уровня" приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА.

"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области", - говорится в сообщении.

В связи с ситуацией принят ряд решений, в частности:

начальники ВА, главы общин и полиция должны провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями о необходимости экономии электричества;

часть средств резервного фонда дополнительно направят в громады для пополнения запасов горюче-смазочных материалов.

"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - отметил Кипер в сообщении.