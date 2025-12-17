В Одесской области ввели ЧС государственного уровня после обстрела энергетики

В Одесской области из-за многочисленных террористических актов российских оккупантов против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня. Ситуация в некоторых районах очень тяжелая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Одесской ОГА Олега Кипера.
Кипер отметил, что решение объявить ситуацию в Одесской области "чрезвычайной ситуацией государственного уровня" приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ОГА.
"Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному - более 3 суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области", - говорится в сообщении.
В связи с ситуацией принят ряд решений, в частности:
"Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы генераторов, которые питают объекты критической инфраструктуры: больницы, учебные заведения, пункты несокрушимости и другие жизненно важные учреждения", - отметил Кипер в сообщении.
Отметим, что особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Арциз в Одесской области. Там света может не быть до 26 декабря. В целом в регионе продолжается блэкаут после российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Российские оккупанты в ночь на 13 декабря устроили масштабный теракт против энергетической инфраструктуры Одесской области. Из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Одессы и области без света все еще остаются около 288 тысяч домохозяйств.
О работе магазинов, общественного транспорта и банков в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре - читайте в материале РБК-Украина.