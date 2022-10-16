З одеських портів вийшов черговий караван з зерном: куди прямує

З портів "Одеса" та "Південний" відправлено 4 судна зі 140 тисячами тонн української агропродукції.

Серед балкерів - EAUBONNE який доставить 53,3 тисячі тонн пшениці до Кенії. Це вже другий корабель, який було направлений до країни. Перший - SUPER HENRY з 51,4 тисячі тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси.

"За весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 млн тонн продовольства. Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли вже 5 суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тис. зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі", - додає пресслужба.

Фото: з одеських портів вийшов черговий караван з зерном (t.me/miUkraune)