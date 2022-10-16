З одеських портів вийшов черговий караван з зерном: куди прямує

Україна, в рамках "зернової угоди" відправила ще 140 тисяч тонн агропродукції. Її транспортують до країн Африки, Азії та Європи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінінфраструктури.
З портів "Одеса" та "Південний" відправлено 4 судна зі 140 тисячами тонн української агропродукції.
Серед балкерів - EAUBONNE який доставить 53,3 тисячі тонн пшениці до Кенії. Це вже другий корабель, який було направлений до країни. Перший - SUPER HENRY з 51,4 тисячі тонн пшениці сьогодні став під розвантаження в порту Момбаси.
"За весь час роботи ініціативи в напрямку Африки було відправлено 1,1 млн тонн продовольства. Зокрема, з портів Великої Одеси вийшли вже 5 суден, зафрахтованих Всесвітньою продовольчою програмою ООН. На їх борту понад 120 тис. зерна для жителів Ефіопії, Ємену та Сомалі", - додає пресслужба.
Фото: з одеських портів вийшов черговий караван з зерном (t.me/miUkraune)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 15 жовтня, з одеських портів вийшли ще сім суден зі 101 тисячею тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.
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