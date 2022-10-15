"Зерновий коридор": з одеських портів вийшло ще сім суден з продовольством
Сьогодні, 15 жовтня, з одеських портів вийшли ще сім суден з 101 тисячами тонн агропродукції. Вони прямують до країн Азії та Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.
"15 жовтня, в рамках реалізації "зернової ініціативи", з портів "Одеса" та «Південний» вийшло 7 суден з 101 тисячами тонн агропродукції, яка буде направлена до країн Азії та Європи", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством вже було експортовано 7,5 млн. тонн агропродукції.
Всього з українських портів вийшло 341 судно з агропродукцією, що була направлена до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо 13 жовтня представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що країна може вийти з зернової угоди, якщо не будуть виконані її вимоги щодо експорту російського зерна та добрив до країн Африки та Азії.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ не дати РФ продовжувати свій шантаж.
Окрім того, Путін вважає можливим використання зерновоза для підриву на Кримському мосту. Це може стати причиною виходу країни з зернової угоди.
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