RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из одесских портов вышел очередной караван с зерном: куда направляется

Фото: из одесских портов вышел очередной караван с зерном (t.me/miUkraune)
Автор: Сергей Пышкин

Украина, в рамках "зернового соглашения", отправила еще 140 тысяч тонн агропродукции. Ее транспортируют в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мининфраструктуры.

Из портов "Одесса" и "Южный" отправлены 4 судна из 140 тысячами тонн украинской агропродукции.

Среди балкеров - EAUBONNE, который доставит 53,3 тысячи тонн пшеницы в Кению. Это уже второй корабль, направленный в страну. Первый - SUPER HENRY из 51,4 тысячи тонн пшеницы сегодня стал под разгрузку в порту Момбасы.

"За все время работы инициативы в направлении Африки было отправлено 1,1 млн тонн продовольствия. В частности, из портов Большой Одессы вышли уже 5 судов, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН. На их борту более 120 тыс. зерна для жителей Эфиопии, Йемена и Сомали", - добавляет пресс-служба.

Фото: из одесских портов вышел очередной караван с зерном (t.me/miUkraune)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 15 октября, из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячей тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса