Из одесских портов вышел очередной караван с зерном: куда направляется

Украина, в рамках "зернового соглашения", отправила еще 140 тысяч тонн агропродукции. Ее транспортируют в страны Африки, Азии и Европы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мининфраструктуры.
Из портов "Одесса" и "Южный" отправлены 4 судна из 140 тысячами тонн украинской агропродукции.
Среди балкеров - EAUBONNE, который доставит 53,3 тысячи тонн пшеницы в Кению. Это уже второй корабль, направленный в страну. Первый - SUPER HENRY из 51,4 тысячи тонн пшеницы сегодня стал под разгрузку в порту Момбасы.
"За все время работы инициативы в направлении Африки было отправлено 1,1 млн тонн продовольствия. В частности, из портов Большой Одессы вышли уже 5 судов, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН. На их борту более 120 тыс. зерна для жителей Эфиопии, Йемена и Сомали", - добавляет пресс-служба.
Фото: из одесских портов вышел очередной караван с зерном (t.me/miUkraune)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 15 октября, из одесских портов вышли еще семь судов со 101 тысячей тонн агропродукции. Они направляются в страны Азии и Европы.
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