Из одесских портов вышел очередной караван с зерном: куда направляется

Из портов "Одесса" и "Южный" отправлены 4 судна из 140 тысячами тонн украинской агропродукции.

Среди балкеров - EAUBONNE, который доставит 53,3 тысячи тонн пшеницы в Кению. Это уже второй корабль, направленный в страну. Первый - SUPER HENRY из 51,4 тысячи тонн пшеницы сегодня стал под разгрузку в порту Момбасы.

"За все время работы инициативы в направлении Африки было отправлено 1,1 млн тонн продовольствия. В частности, из портов Большой Одессы вышли уже 5 судов, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН. На их борту более 120 тыс. зерна для жителей Эфиопии, Йемена и Сомали", - добавляет пресс-служба.

Фото: из одесских портов вышел очередной караван с зерном (t.me/miUkraune)