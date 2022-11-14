З одеських портів вийшло ще 12 суден за дві доби у рамках "зернового коридору"

З портів Одеської області за останні дві доби вийшло ще 12 суден з 400 тисячами тонн агропродукції. Вони відправляться до країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури .

Зокрема, до Оману вирушили балкери STAVROS та CEBIHAN, які доставлять 55 тисяч тонн української пшениці. Також 55 тисяч тонн йдуть до Ємену, мешканці якого знаходяться на межі голоду. До Лівії 25 тисяч тонн зерна привезе балкер EAST WIND 1.

Повідомляється, що за два дні порти Великої Одеси прийняли під завантаження вісім суден. Їхня сукупна вантажовмісткість складає 200 тисяч тонн агропродукції.

Окрім того, зазначається, що наразі по "зерновому коридору" в напрямку України рухається шість суден для завантаження 317 тисячами тонн агропродукції.

Загалом з 1 вересня з одеських портів вийшло 456 суден, які експортували 10,7 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Як повідомлялося раніше, РФ знову заявила про своє прагнення безперешкодного доступу на світові ринки для експорту свого продовольства та добрив.

Окрім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової ініціативи", але РФ повинна припинити її гальмувати.

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