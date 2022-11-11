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РФ має припинити "голодні ігри". Україна оголосила вимоги щодо "зернової угоди"

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П'ятниця 11 листопада 2022 12:12
РФ має припинити "голодні ігри". Україна оголосила вимоги щодо "зернової угоди" Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна зацікавлена у продовженні функціонування "зернової угоди", проте Росія повинна припинити гальмувати її дію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Україна зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей. Тому, перше, що ми вимагаємо, щоб Росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в "голодні ігри" з усім світом заради свого задоволення. І друге - РФ повинна перестати в рамках "зернової домовленості" гальмувати процеси з інспекції кораблів", - сказав він.

За словами Кулеби, гальмування дії угоди - це тихий саботаж, яким РФ займається на щоденній основі.

Він зазначив, що в ті дні, коли "зернова угода" працювала без російських інспекторів, кількість судів, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, критично зросла.

"Щойно Росія повернулася - почалися проблеми. Тому тут є дві задачі. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - додав міністр.

РБК-Україна повідомляло, що наразі Росія затримує роботу "зернової ініціативи", кількість перевірених суден впала до 8-9 за день.

Окрім того, Туреччина планує запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік. Фінляндія також планує долучитися до роботи "зернового коридору".

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Дмитро Кулеба продовольственный кризис Російська Федерація
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