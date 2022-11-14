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Из одесских портов вышло еще 12 суден за двое суток в рамках "зернового коридора"

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Одесская область, Понедельник 14 ноября 2022 13:02
Из одесских портов вышло еще 12 суден за двое суток в рамках "зернового коридора" Фото: из одесских портов вышло еще 12 суден за двое суток в рамках "зернового коридора" (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области за последние двое суток вышло еще 12 суден с 400 тысячами тонн агропродукции. Они отправятся в страны Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

В частности, в Оман отправились балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Также 55 тысяч тонн перевезут в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна доставит балкер EAST WIND 1.

Сообщается, что через два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку восемь судов. Их совокупная грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции.

Кроме того, отмечается, что по "зерновому коридору" в направлении Украины движется шесть судов для загрузки 317 тысячами тонн агропродукции.

Всего с 1 сентября из одесских портов вышло 456 судов, которые экспортировали 10,7 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщалось ранее, РФ вновь заявила о своем стремлении к беспрепятственному доступу на мировые рынки для экспорта своего продовольствия и удобрений.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина заинтересована в продолжении функционирования "зерновой инициативы", но РФ должна прекратить ее тормозить.

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Одесса продовольственный кризис МИУ
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