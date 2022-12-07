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З одеських портів вийшли ще чотири судна з зерном для Азії та Європи

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Середа 07 грудня 2022 12:48
З одеських портів вийшли ще чотири судна з зерном для Азії та Європи Фото: з одеських портів вийшли ще чотири судна з зерном для Азії та Європи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З українських портів 7 грудня вийшли ще чотири судна з 149,3 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Серед судів, зокрема, балкер SUGAR з 37,5 тисячами тонн олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебуває 20 суден. На них завантажують 613,2 тисяч тонн української агропродукції.

По "зерновому коридору" рухаються три судна під завантаження 162,4 тисячами тонн агропродукції.

Загалом 1 серпня з портів Одеської області вийшли 529 суден, які експортували 13,2 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував безсптроково продовжити зернову ініціативу та розширити її на інші українські порти.

Також повідомлялося, що Україна збільшить гуманітарну допомогу для голодуючих країн Африки.

Окрім того, РБК-Україна писало, що Росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів.

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