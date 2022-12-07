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Из одесских портов вышли еще четыре судна с зерном для Азии и Европы

Новина українською →
Среда 07 декабря 2022 12:48
Из одесских портов вышли еще четыре судна с зерном для Азии и Европы Фото: из одесских портов вышли еще четыре судна с зерном для Азии и Европы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из украинских портов 7 декабря вышли еще четыре судна со 149,3 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Среди судов, в частности, балкер SUGAR с 37,5 тысяч тонн масла для Индии.

В портах Большой Одессы под обработкой находится 20 судов. На них загружают 613,2 тысячи тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются три судна под загрузку 162,4 тысяч тонн агропродукции.

Всего 1 августа из портов Одесской области вышли 529 судов, которые экспортировали 13,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил бессрочно продлить зерновую инициативу и расширить ее на другие украинские порты.

Также сообщалось, что Украина увеличит гуманитарную помощь голодающим странам Африки.

Кроме того, РБК-Украина писала, что Россия украла украинскую пшеницу на 1 млрд долларов.

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