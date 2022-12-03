Росія вкрала української пшениці на 1 млрд доларів, - Bloomberg

Росіяни зібрали з непідконтрольних Україні територій майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях. Вартість вкраденого продовольства складає близько 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що росіяни не збирали урожай, що знаходиться вздовж лінії фронту.

За оцінками NASA Harvest, майже чверть української пшениці вирощується на окупованих територіях.

У дослідженні йдеться про те, що російські кораблі експортували зерно, ймовірно вивезене з окупованих територій, до країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

При цьому Росія заперечує крадіжку зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення поставок зерна з окупованих портів.

Головний прокурор Швейцарії, провідного центру торгівлі сировиною, попередив, що комерціалізація награбованої сировини може становити військовий злочин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що загарбники викрали майже 900 тонн зерна у Луганській області.

Тим часом президент України Володимир Зеленський оголосив про нову міжнародну ініціативу - Grain from Ukraine. У її межах українське продовольство відправлятиметься до країн Африки та Азії.

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