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Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей: в ОВА пояснили причину

Фото: Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Українські порти в Одесі змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей. Це є наслідком умисної затримки інспекції суден Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі. З цієї причини українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - пише Братчук.

Як відзначив речник, умисна затримка інспекції Росією призвела до черги в понад 170 суден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише вчора, 23 жовтня, з портів України вийшли 7 суден, які транспортували більше 100 тисяч тонн агропродукції.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що перешкод для того, щоб продовжити зернову угоду немає.

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Одеса