Одеські порти працюють лише на третину своїх потужностей: в ОВА пояснили причину

Українські порти в Одесі змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей. Це є наслідком умисної затримки інспекції суден Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"Росія штучно затримує інспекцію суден в Босфорі. З цієї причини українські порти змушені працювати лише на 25-30% своїх потужностей", - пише Братчук. Як відзначив речник, умисна затримка інспекції Росією призвела до черги в понад 170 суден.