Одесские порты работают только на треть своих мощностей: в ОВА объяснили причину

Украинские порты в Одессе вынуждены работать всего на 25-30% своих мощностей. Это следствие умышленной задержки инспекции судов Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре. По этой причине украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей", – пишет Братчук. Как отметил представитель, умышленная задержка инспекции Россией привела к очереди более 170 судов.