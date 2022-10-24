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Одесские порты работают только на треть своих мощностей: в ОВА объяснили причину

Фото: Одесские порты работают только на треть своих мощностей (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские порты в Одессе вынуждены работать всего на 25-30% своих мощностей. Это следствие умышленной задержки инспекции судов Россией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре. По этой причине украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей", – пишет Братчук.

Как отметил представитель, умышленная задержка инспекции Россией привела к очереди более 170 судов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что только вчера, 23 октября, из портов Украины вышли 7 судов, транспортировавших более 100 тысяч тонн агропродукции.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что препятствий для продления зернового соглашения нет.

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Одесса