Одесские порты работают только на треть своих мощностей: в ОВА объяснили причину

Украинские порты в Одессе вынуждены работать всего на 25-30% своих мощностей. Это следствие умышленной задержки инспекции судов Россией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.
"Россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре. По этой причине украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей", – пишет Братчук.
Как отметил представитель, умышленная задержка инспекции Россией привела к очереди более 170 судов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что только вчера, 23 октября, из портов Украины вышли 7 судов, транспортировавших более 100 тысяч тонн агропродукции.
Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что препятствий для продления зернового соглашения нет.
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