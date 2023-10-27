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Одеські порти покинули ще чотири судна після триденної перерви

П'ятниця 27 жовтня 2023 14:47
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Одеські порти покинули ще чотири судна після триденної перерви Фото: Одеські порти покинули ще чотири судна після триденної перерви (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ще чотири судна покинули чорноморські порти в Одеській області після триденної перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

З посиланням на незалежну консалтингову компанію STC, яка спеціалізується на транспортному секторі, 27 жовтня, відновився рух суден тимчасовим Чорноморським коридором.

Йдеться про судна Propus, Iasos, Gloria G і Manassa Queen. Також танкер, балкер Golden Arrow й суховантаж Maranta наразі прямують до українських портів.

Як пише видання, вчора, 26 жовтня, київська консалтингова компанія Barva й Invest британська охоронна фірма Ambrey заявили про те, що Україна призупинила використання коридору через можливу загрозу з боку російських військових літаків та морських мін. Водночас українські офіційні особи заперечили це.

Зернова угода

В липні 2023 року російські терористи заявили про вихід з зернової угоди. Після цього ворог почав завдавати удари по українських портах й зерновій інфраструктурі. Вже 10 серпня Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден.

Вчора, 26 жовтня, з'явилась інформація про нібито призупинення роботи нового коридору через можливу загрозу з боку військових літаків і морських мін росіян.

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