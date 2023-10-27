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Одесские порты покинули еще четыре судна после трехдневного перерыва

Пятница 27 октября 2023 14:47
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Одесские порты покинули еще четыре судна после трехдневного перерыва Фото: Одесские порты покинули еще четыре судна после трехдневного перерыва (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Еще четыре судна покинули черноморские порты в Одесской области после трехдневного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Со ссылкой на независимую консалтинговую компанию STC, которая специализируется на транспортном секторе, 27 октября, возобновилось движение судов по временному Черноморскому коридору.

Речь идет о судах Propus, Iasos, Gloria G и Manassa Queen. Также танкер, балкер Golden Arrow и сухогруз Maranta сейчас направляются в украинские порты.

Как пишет издание, вчера, 26 октября, киевская консалтинговая компания Barva и Invest британская охранная фирма Ambrey заявили о том, что Украина приостановила использование коридора из-за возможной угрозы со стороны российских военных самолетов и морских мин. В то же время украинские официальные лица опровергли это.

Зерновая сделка

В июле 2023 года российские террористы заявили о выходе из зерновой сделки. После этого враг начал наносить удары по украинским портам и зерновой инфраструктуре. Уже 10 августа Украина открыла временные коридоры для гражданских торговых судов.

Вчера, 26 октября, появилась информация о якобы приостановлении работы нового коридора из-за возможной угрозы со стороны военных самолетов и морских мин россиян.

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