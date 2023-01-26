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Одеська область завтра залишиться з екстреними відключеннями світла

Фото: на завтра, 27 січня, в Одесі актуальними залишаються екстрені відключення світла (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Після ранкового ракетного обстрілу на всій території Одеської області завтра, 27 січня, продовжать діяти екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

Як зазначається у повідомленні, найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

"Енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" роблять все можливе, щоб мешканці Одеської області якомога швидше могли повернутися до стабілізаційних графіків відключень. Стежте за оновленням інформації на наших офіційних ресурсах", - підкреслює ДТЕК.

Днями РБК-Україна повідомляло, що через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Крім того, ми писали, що після обіду 26 січня в Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури після чергової масованої атаки російських окупантів сьогодні зранку.

Як повідомлялося раніше, росіяни пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Одеській області під час масованої атаки.

До того ж, в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України після сьогоднішньої атаки росіян.

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Одеса