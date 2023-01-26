Одеська область завтра залишиться з екстреними відключеннями світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

"Енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" роблять все можливе, щоб мешканці Одеської області якомога швидше могли повернутися до стабілізаційних графіків відключень. Стежте за оновленням інформації на наших офіційних ресурсах", - підкреслює ДТЕК.

Як зазначається у повідомленні, найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

Днями РБК-Україна повідомляло, що через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Крім того, ми писали, що після обіду 26 січня в Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури після чергової масованої атаки російських окупантів сьогодні зранку.

Як повідомлялося раніше, росіяни пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Одеській області під час масованої атаки.

До того ж, в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України після сьогоднішньої атаки росіян.

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