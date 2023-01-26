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В Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури

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Одеська область, Четвер 26 січня 2023 15:38
В Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури Фото: в Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури після чергової масованої атаки російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Станом на 15:00 вдалось заживити всі лікарні, котельні, насосні станції та іншу критичну інфраструктуру міста", - сказано у повідомленні.

При цьому у регіоні дуже складна ситуація з електроенергією, тому там досі діють екстрені відключення світла.

Як повідомлялося раніше, росіяни пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Одеській області під час масованої атаки.

До того ж, в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України після сьогоднішньої атаки росіян.

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Одеса Електроенергія відключеня світла
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