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Шість годин на добу. В ДТЕК розповіли про складну ситуацію зі світлом в Одесі і області

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Одеса, Середа 25 січня 2023 15:01
Шість годин на добу. В ДТЕК розповіли про складну ситуацію зі світлом в Одесі і області Фото: в Одеській області світло буває максимум 6 годин на добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств", - йдеться в заяві, де наголошується, що ліміти "Укренерго" покривають лише 48% усіх потреб Одеської області.

В ДТЕК нагадують, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області - Міністерство енергетики.

"Задача ДТЕК Одеські електромережі - дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту", - додають в компанії.

Нагадаємо, в Україні збільшується споживання електроенергії через похолодання. У зв'язку з цим, зростає й дефіцит потужності.

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Одеса відключеня світла
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