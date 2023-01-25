Шість годин на добу. В ДТЕК розповіли про складну ситуацію зі світлом в Одесі і області

Через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Решта електрики потрібна для роботи критичної інфраструктури та важливих промислових підприємств", - йдеться в заяві, де наголошується, що ліміти "Укренерго" покривають лише 48% усіх потреб Одеської області.

В ДТЕК нагадують, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК "Укренерго". Контролює доцільність цих прорахунків для кожної області - Міністерство енергетики.

"Задача ДТЕК Одеські електромережі - дотримуватись цих лімітів, щоб зберегти роботу енергосистеми в умовах постійного дефіциту", - додають в компанії.