ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Одеська область завтра залишиться з екстреними відключеннями світла

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 26 січня 2023 21:24
Одеська область завтра залишиться з екстреними відключеннями світла Фото: на завтра, 27 січня, в Одесі актуальними залишаються екстрені відключення світла (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Після ранкового ракетного обстрілу на всій території Одеської області завтра, 27 січня, продовжать діяти екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК Одеські електромережі.

Як зазначається у повідомленні, найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Одесі та Одеському районі через мережеві обмеження, пов’язані з руйнуванням енергооб’єктів.

"Енергетики ДТЕК та НЕК "Укренерго" роблять все можливе, щоб мешканці Одеської області якомога швидше могли повернутися до стабілізаційних графіків відключень. Стежте за оновленням інформації на наших офіційних ресурсах", - підкреслює ДТЕК.

Днями РБК-Україна повідомляло, що через низькі ліміти споживання жителі Одеської області отримують лише 15% електроенергії. Через це мешканці регіону мають світло близько 6 годин на добу.

Крім того, ми писали, що після обіду 26 січня в Одеській області відновили електропостачання критичної інфраструктури після чергової масованої атаки російських окупантів сьогодні зранку.

Як повідомлялося раніше, росіяни пошкодили два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури в Одеській області під час масованої атаки.

До того ж, в "Укренерго" розповіли про ситуацію в енергосистемі України після сьогоднішньої атаки росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла