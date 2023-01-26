Одесская область завтра останется с экстренными отключениями света

После утренних ракетных обстрелов на всей территории Одесской области завтра, 27 января, продолжат действовать экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу ДТЭК Одесские электросети.

"Энергетики ДТЭК и НЭК "Укрэнерго" делают все возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений. Следите за обновлением информации на наших официальных ресурсах", - подчеркивает ДТЭК.

Как отмечается в сообщении, самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Одессе и Одесском районе из-за сетевых ограничений, связанных с разрушением энергообъектов.

На днях РБК-Украина сообщало, что из-за низких лимитов потребления жители Одесской области получают только 15% электроэнергии. Поэтому жители региона имеют свет около 6 часов в сутки.

Кроме того, мы писали, что после обеда 26 января в Одесской области возобновили электроснабжение критической инфраструктуры после очередной массированной атаки российских оккупантов сегодня утром.

Как сообщалось ранее, россияне повредили два объекта критической энергетической инфраструктуры в Одесской области во время массированной атаки.

К тому же в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме Украины после сегодняшней атаки россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.