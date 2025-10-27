Одеська область готується до тривалих блекаутів: що відомо

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера .

За його словами, регіон готується діяти злагоджено, аби громади залишалися стійкими, а люди - у безпеці.

"Головне - зберегти стабільність навіть у складних умовах: забезпечити енергопостачання, зв’язок, тепло й можливість кожної людини отримати допомогу. Кожна служба знає свою ділянку роботи", - зазначив Кіпер.

У зустрічі взяли участь міністр МВС Ігор Клименко, голова ДСНС Андрій Даник та керівник Одеської МВА Сергій Лисак. Зібрання було присвячене координації дій усіх служб та громад області у випадку масштабних відключень електроенергії.

Ситуація в Одеській області

Нагадаємо, в Одеській області триває складна ситуація з електропостачанням через регулярні атаки РФ на енергетичні об’єкти. РБК-Україна розповідало, що в ніч на 22 жовтня окупанти завдали чергового удару по енергетичному об’єкту компанії. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 14 тисяч родин.

У місті Ізмаїл через удари спалахнули пожежі на енергетичних та портових об’єктах, але постраждалих немає. Там працювали 23 "Пункти незламності", що забезпечували мінімальний рівень життєдіяльності для населення.

Напередодні, 21 жовтня, після аварії на іншому енергетичному об’єкті в Одесі без електрики залишалися близько 11 тисяч абонентів.

У випадку пошкоджень роботи з відновлення електромереж тривають цілодобово, проте ускладнюються наслідками попередніх обстрілів та аварій. Енергетики закликають жителів регіону з розумінням ставитися до тимчасових перебоїв і економити електроенергію, де це можливо.