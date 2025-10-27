ua en ru
Одесская область готовится к длительным блэкаутам: что известно

Понедельник 27 октября 2025 13:51
Одесская область готовится к длительным блэкаутам: что известно
Автор: Татьяна Веремеева

В Одесской области провели совещание по действиям в случае возможных длительных блэкаутов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Во встрече приняли участие министр МВД Игорь Клименко, глава ГСЧС Андрей Даник и руководитель Одесской МВА Сергей Лысак. Собрание было посвящено координации действий всех служб и громад области в случае масштабных отключений электроэнергии.

"Главное - сохранить стабильность даже в сложных условиях: обеспечить энергоснабжение, связь, тепло и возможность каждого человека получить помощь. Каждая служба знает свой участок работы", - отметил Кипер.

По его словам, регион готовится действовать слаженно, чтобы громады оставались устойчивыми, а люди - в безопасности.

Ситуация в Одесской области

Напомним, в Одесской области продолжается сложная ситуация с электроснабжением из-за регулярных атак РФ на энергетические объекты. РБК-Украина рассказывало, что в ночь на 22 октября оккупанты нанесли очередной удар по энергетическому объекту компании. В результате атаки без света остались более 14 тысяч семей.

В городе Измаил из-за ударов вспыхнули пожары на энергетических и портовых объектах, но пострадавших нет. Там работали 23 "Пункты несокрушимости", которые обеспечивали минимальный уровень жизнедеятельности для населения.

Накануне, 21 октября, после аварии на другом энергетическом объекте в Одессе без электричества оставались около 11 тысяч абонентов.

В случае повреждений работы по восстановлению электросетей продолжаются круглосуточно, однако осложняются последствиями предыдущих обстрелов и аварий. Энергетики призывают жителей региона с пониманием относиться к временным перебоям и экономить электроэнергию, где это возможно.

