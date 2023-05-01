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"Одесити розуміють, що може відбуватися": в місті посилять заходи безпеки 2 та 9 травня

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Понеділок 01 травня 2023 14:59
"Одесити розуміють, що може відбуватися": в місті посилять заходи безпеки 2 та 9 травня Фото: Сергій Братчук (facebook.com/Sergey Bratchuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одесі посилять заходи безпеки 2 та 9 травня, при цьому комендантську годину продовжувати не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що влада моніторить ситуацію в Одесі, а військові виконують бойові завдання.

Братчук нагадав, що в Одесі та області діє комендантська година з 00:00 до 05:00. Він не думає, що її продовжуватимуть 2 та 9 травня, оскільки поточна ситуація не передбачає збільшення комендантської години.

"Друге, звичайно, будуть якісь превентивні заходи застосовані. Звичайно ж, буде посилено патрулювання вулиць. Розуміємо, що вони (росіяни - ред.) терористи, вони готові на все, вони готові на будь-які злочини. Тому, природно, буде посилення охорони громадського порядку. Ну, і найголовніше, що одесити чудово розуміють, що може відбуватися. Можливі провокації, так, можна допустити, але я впевнений, що все буде нормально, все буде під контролем", - сказав він.

Братчук зазначив, що під час нічної масованої атаки Одеська область не постраждала. При цьому росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море два ракетоносії, тому є ризик завдання ударів "Калібрами".

Нагадаємо, у Силах оборони також повідомляли, що наразі немає потреби продовжувати комендантську годину 2 та 9 травня в Одеській області.

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