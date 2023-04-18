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Чи посилять комендантську годину в Одеській області на травневі свята: відповідь Гуменюк

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Вівторок 18 квітня 2023 12:09
Чи посилять комендантську годину в Одеській області на травневі свята: відповідь Гуменюк Фото: Наталя Гуменюк, начальница Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі не очікується запровадження тривалої комендантської години на 2 й 9 травня в Одеській області. Водночас ситуація досить оперативно змінюється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальниці пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталії Гуменюк під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa.

За словами Гуменюк, у разі посилення загрози, рішення щодо запровадження тривалої комендантської години може змінитись.

"Поки що ситуація безпекова говорить про те, що довготривалу комендантську годину немає потреби запроваджувати. Але ситуація досить оперативно змінюється. Ми її аналізуємо постійно. Якщо буде визначено, що загроза посилюється, обов'язково будуть такі рекомендації надані на запроваджені обмеження", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Чернівецькій області нещодавно скоротили комендантську годину.

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