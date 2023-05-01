Росія вивела у Чорне море вісім кораблів: скільки там ракетоносіїв

Росія вивела на бойове чергування у Чорне море вісім кораблів, з них два - носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

Два ракетоносії можуть бути споряджені "Калібрами", загальний залп яких - до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі РФ тримає два кораблі. В Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти випустили 18 ракет по Україні, 15 з яких збили сили ППО.

При цьому українські захисники знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

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