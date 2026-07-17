В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ, серед них - діти

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі пізно ввечері 16 липня зросла до 10 людей, серед них є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 10, серед яких діти. Двоє людей загинуло. Серед загиблих - жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими", - повідомив Кіпер.

Водночас в Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням.

Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Фото: наслідки російських ударів по Одесі та району (t.me/odeskaODA)

На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків. Залучені всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.