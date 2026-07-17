В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ, серед них - діти
Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Одесі пізно ввечері 16 липня зросла до 10 людей, серед них є діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"В Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 10, серед яких діти. Двоє людей загинуло. Серед загиблих - жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими", - повідомив Кіпер.
Водночас в Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням.
Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.
Фото: наслідки російських ударів по Одесі та району (t.me/odeskaODA)
На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків. Залучені всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.
Обстріли Одеси
Нагадаємо, ввечері 16 липня Росія завдала чергового ракетного удару по Одесі.
Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Окрім того, є постраждалі, серед них троє дітей.
Також пошкоджені житлові будинки, релігійний та дошкільний заклади, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі.
Раніше, вдень 16 липня, російські війська вже завдавали ударів по Одесі. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька отримали поранення.
Напередодні, 15 липня, Одеса також зазнала російського ракетного удару. Внаслідок атаки загинули люди, ще кілька людей отримали поранення, а в місті було пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.