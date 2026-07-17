В Одессе выросло количество пострадавших в результате удара РФ, среди них - дети
Число пострадавших в результате российского удара по Одессе поздно вечером 16 июля возросло до 10 человек, среди них есть дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В Одессе количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки возросло до 10, среди которых дети. Два человека погибли. Среди погибших - женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы", - сообщил Кипер.
В то же время в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание СТО с последующим возгоранием.
Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
Фото: последствия российских ударов по Одессе и району (t.me/odeskaODA)
На местах вражеских атак продолжаются работы по ликвидации последствий. Вовлечены все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.
Обстрелы Одессы
Напомним, вечером 16 июля Россия нанесла очередной ракетный удар по Одессе.
В результате атаки погибли два человека. Кроме того, есть пострадавшие, в том числе трое детей.
Также повреждены жилые дома, религиозные и дошкольные учреждения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары.
Ранее, днем 16 июля, российские войска уже наносили удары по Одессе. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Накануне, 15 июля, Одесса также потерпела российский ракетный удар. В результате атаки погибли люди, еще несколько человек получили ранения, а в городе были повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.