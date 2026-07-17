В Одессе выросло количество пострадавших в результате удара РФ, среди них - дети

Число пострадавших в результате российского удара по Одессе поздно вечером 16 июля возросло до 10 человек, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В Одессе количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки возросло до 10, среди которых дети. Два человека погибли. Среди погибших - женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети остались живы", - сообщил Кипер.

В то же время в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание СТО с последующим возгоранием.

Также огонь охватил припаркованные рядом автомобили. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: последствия российских ударов по Одессе и району (t.me/odeskaODA)

На местах вражеских атак продолжаются работы по ликвидации последствий. Вовлечены все соответствующие службы. Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения.