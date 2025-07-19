В Одессе возросло количество пострадавших в результате ночной атаки РФ
Количество пострадавших в результате удара РФ по Одессе возросло. Ранения получили шесть человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.
Как отмечают правоохранители, в результате российской атаки в ночь на 19 июля повреждены объекты гражданской инфраструктуры - жилые многоэтажки, частное домовладение, а также торговые заведения, транспортные средства. Возникли пожары, которые уже потушили спасатели.
"К сожалению, один человек погиб. Известно о шести пострадавших гражданах", - сообщила полиция.
Стоит добавить, что ранее была информация о трех пострадавших из-за вражеского удара по Одессе.
Обстрел Украины
Этой ночью россияне атаковали Украину ракетами и дронами. В Одессе горела девятиэтажка.
Оккупанты также массированно ударили по Павлограду Днепропетровской области. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения и разрушения.
Кроме того, в ночь на 19 июля армия РФ массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области. По словам местных властей, почти в течение четырех часов россияне атаковали Шостку.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.