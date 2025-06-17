В Одесі зросла кількість постраждалих: в ОВА показали фото руйнувань

Кіпер показав фото, на яких зафіксовано наслідки нічної атаки окупантів на місто.

"Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди", - повідомив він.

За словами Кіпера, екстрені служби продовжують працювати на місцях, де зафіксовано руйнування. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Фото: наслідки атаки 17 червня на Одесу (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)

Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше повідомив про влучання в інклюзивний центр, у якому проводили роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - розповів Труханов.