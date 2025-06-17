В Одесі зросла кількість постраждалих: в ОВА показали фото руйнувань

В Одесі внаслідок масованої нічної атаки дронів постраждали щонайменше 13 осіб. Будівлі зазнали значних пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та мера міста Генадія Труханова в Telegram.
Кіпер показав фото, на яких зафіксовано наслідки нічної атаки окупантів на місто.
"Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди", - повідомив він.
За словами Кіпера, екстрені служби продовжують працювати на місцях, де зафіксовано руйнування. Триває ліквідація наслідків російської атаки.
Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше повідомив про влучання в інклюзивний центр, у якому проводили роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.
"Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - розповів Труханов.
Нагадаємо, українські міста зазнали масштабної російської атаки. У Києві зафіксовано руйнування, спалахнули пожежі.
У Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки, також зруйновано житлову багатоповерхівку. За останніми даними, постраждали понад 40 осіб, є один загиблий.
Детальніше про нічну атаку на Київ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Масованого удару дронів також зазнала Одеса, де зафіксовано руйнування і пожежі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих є дитина.
Крім того, ворог атакував Запоріжжя, завдавши щонайменше чотири удари.
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