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В Одесі зросла кількість постраждалих: в ОВА показали фото руйнувань

Фото: в Одесі зафіксовано руйнування після російської атаки (t.me/odeskaODA)
Автор: РБК-Україна

В Одесі внаслідок масованої нічної атаки дронів постраждали щонайменше 13 осіб. Будівлі зазнали значних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та мера міста Генадія Труханова в Telegram.

Кіпер показав фото, на яких зафіксовано наслідки нічної атаки окупантів на місто.

"Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди", - повідомив він.

За словами Кіпера, екстрені служби продовжують працювати на місцях, де зафіксовано руйнування. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

 
Фото: наслідки атаки 17 червня на Одесу (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)

Мер Одеси Геннадій Труханов пізніше повідомив про влучання в інклюзивний центр, у якому проводили роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Пошкоджено також будівлю дитячого садка, розташованого поруч. В історичній частині міста зафіксовано значні руйнування: будинки понівечені, а за деякими адресами все ще гасять пожежі. Інформація про загиблих наразі не надходила. Постраждалим надається вся необхідна допомога", - розповів Труханов.

Масштабна атака на Україну 17 червня

Нагадаємо, українські міста зазнали масштабної російської атаки. У Києві зафіксовано руйнування, спалахнули пожежі.

У Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки, також зруйновано житлову багатоповерхівку. За останніми даними, постраждали понад 40 осіб, є один загиблий.

Детальніше про нічну атаку на Київ можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Масованого удару дронів також зазнала Одеса, де зафіксовано руйнування і пожежі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих є дитина.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя, завдавши щонайменше чотири удари.

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