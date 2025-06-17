В Одессе возросло число пострадавших: в ОВА показали фото разрушений

Кипер показал фото, на которых зафиксированы последствия ночной атаки оккупантов на город.

"По состоянию на 6:30 в медицинские учреждения госпитализированы 13 человек. Под завалами могут находиться люди", - сообщил он.

По словам Кипера, экстренные службы продолжают работать на местах, где зафиксированы разрушения. Продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Фото: последствия атаки 17 июня на Одессу (t.me/odeskaODA, t.me/truonline)

Мэр Одессы Геннадий Труханов позже сообщил о попадании в инклюзивный центр, в котором проводились работы с детьми с особенностями психофизического развития. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Повреждено также здание детского сада, расположенного рядом. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения: дома разрушены, а по некоторым адресам все еще тушат пожары. Информация о погибших пока не поступала. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - рассказал Труханов.