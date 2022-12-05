В Одессе обесточены все насосные станции, город остался без воды

В Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

По информации "Инфоксводоканала", в областном центре без электричества остались все насосные станции и резервные линии. Восстановление водоснабжения начнется после окончания воздушной тревоги в регионе.

Обновлено (15:30)

Сообщается, что в Одессе также остановлены все городские котельные. Их работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения в городе.