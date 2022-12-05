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В Одессе обесточены все насосные станции, город остался без воды

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Одесса, Понедельник 05 декабря 2022 15:10
В Одессе обесточены все насосные станции, город остался без воды Фото: в Одессе обесточены все насосные станции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

В Одессе и ряде населенных пунктов области полностью отсутствует водоснабжение в результате обесточивания системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По информации "Инфоксводоканала", в областном центре без электричества остались все насосные станции и резервные линии. Восстановление водоснабжения начнется после окончания воздушной тревоги в регионе.

Обновлено (15:30)

Сообщается, что в Одессе также остановлены все городские котельные. Их работа будет возобновлена после восстановления электро- и водоснабжения в городе.

Напомним, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что РФ запустила ракеты из Каспийского и Черного морей. Он предупредил, что могут быть несколько волн запусков.

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Одесса Водоснабжение ракетный удар
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