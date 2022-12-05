Ракети вже у повітрі. Ігнат розповів, звідки Росія здійснює пуски

Росія запускає ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Військові попереджають, що може бути декілька хвиль запусків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж ж запуски, за попередньою інформацією.Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

За його словами, російські війська вже запустили першу хвилю ракет, але можуть наступні.

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути декілька, тому можуть вони використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав Ігнат.

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Очільники регіонів, ДСНС та Офіс президента закликають українців бути обережними та попереджають про пуски ракет.

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