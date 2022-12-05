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Масштабна тривога в Україні, працює ППО: що відомо

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Понеділок 05 грудня 2022 13:25
Масштабна тривога в Україні, працює ППО: що відомо Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні в понеділок, 5 грудня, оголошено масштабну повітряну тривону. Громадян попереджають про загрозу ракетних ударів.

Яка ситуація у регіонах країни – читайте матеріалі РБК-Україна.

Оновлено 14:05. Вибухи у Запоріжжі

Кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів у Запоріжжі.

    Оновлено 14:00. У небі над Україною багато ракет. Вибухи у Кременчуці

    Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомляє, що над Україною багато ракет.

    Водночас, за інформацією Суспильного, місцеві жителі Кременчука чули вибухи у місті.

    Оновлено 13:55. Тривога по всій Україні, крім Криму. Працює ППО

    Наразі повітряну тривогу оголошено по всій Україні, за винятком Криму.

    Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що вже є інформація про роботу ППО. Кількість збитих ракет поки що не уточнюється.

    Оновлено 13:52. У Черкаській області аварійні відключення світла

    У зв'язку з можливим ракетним обстрілом по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в Черкаській області з 13:00 застосовані графіки аварійних відключень світла:

    • ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
    • Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
    • Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
    • Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
    • Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
    • Городищенський філіал ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
    • Смілянська філія ОСП "Смілянські енергетичні мережі" (частково);
    • ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
    • Шполянський філіал ОСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

    Оновлено 13:50. У Полтавській області працює ППО

    Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про роботу ППО у регіоні.

    Оновлено 13:45. Звідки летять ракети?

    Спікер команди Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляє, що росіяни здійснили запуски з Волгодонська, Каспію та Чорного моря.

    Перша хвиля ракет уже минула. Хвиля, за словами Ігната, може бути дещо, оскільки росіяни намагаються заплутати українські системи ППО.

    Оновлено 13:40. Можливі удари по об'єктах енергетики.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликає мешканців запастись водою та зарядити гаджети через загрозу ударів по об'єктах енергетики.

    "Закривайте вікна та максимально зберігайте тепло у приміщеннях.

    Оновлено 13:35. Крилаті ракети в повітрі та попередження від ДСНС.

    Керівник Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що ворожі крилаті ракети вже у повітрі.

    Крім того, у ДСНС просять громадян дотримуватись інформаційної тиші та пройти в укриття.

    Оновлено 13:26. Ворог здійснив пуск ракет.

    Голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомляє, що росіяни запустили ракети і просить жителів області пройти до укриття.

    Мапа повітряних тривог на 13:15.

    Наразі тривога оголошена у більшості областей України.

    Масштабна тривога в Україні, працює ППО: що відомо

    Українців попереджають про загрозу ракетного удару

    Голова Харківської ОВ Олег Синегубов у Telegram закликав мешканців області не ігнорувати сирену, оскільки є загроза ракетних ударів.

    Про ракетну небезпеку також попередив голова Житомирської ОВВ.

    Крім того, заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк просить громадян пройти в укриття та не нехтувати небезпекою.

    Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram залишив таке повідомлення: "Тривогу не ігноруйте, відіб'ємось".

    Як відомо, Росія вже другий тиждень готується до масованого удару по Україні. Про це попереджала і влада низки регіонів.

    Окупанти, ймовірно, хочуть знову атакувати об'єкти критичної інфраструктури України, щоби ще більше нашкодити енергосистемі.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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